TSGV Waldstetten: 0:2 gegen VfR Aalen

In der zweiten Runde des Verbandspokals hat sich der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten daheim gegen den haushohen Favoriten VfR Aalen aus der Regionalliga zwar teuer verkauft, aber am Ende verdient mit 0:2 (0:1) geschlagen geben müssen.

Samstag, 30. Juli 2022

Alex Vogt

In der 19. Minute ging es etwas zu schnell für die TSGV-​Abwehr, Kristjan Arh Cesen sorgte nach einem Doppelpass mit Holger Bux mit einem Außenristschuss in die lange Ecke für den Aalener Führungstreffer.



Beim 0:1 blieb es dann bis zur 78. Minute, ehe der kurz zuvor erst eingewechselte Levin Noel Kundruweit im Anschluss an einen Eckball gleich mit seinem ersten Ballkontakt auf das vorentscheidende 2:0 erhöhte.





Rund 800 Zuschauer sind am Samstagnachmittag zu diesem Zweitrundenspiel des WFV-​Pokals ins Waldstetter Stadion „Auf der Höhe“ gekommen. Wie erwartet agierte der VfR Aalen von Anfang an feldüberlegen, die Gäste hätten das Spiel vom Ergebnis her auch deutlicher gestalten können. Dennoch schlugen sich die Waldstetter in diesem für sie so besonderen Spiel wacker und mussten nur zwei Gegentore hinnehmen.

