Sommerfest des MV Heuchlingen: Blasmusik lockt viele Gäste ins Zelt

Foto: bri

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-​Pandemie organisiert der Musikverein Heuchlingen an der Leintalschule wieder sein traditionelles Sommerfest. Nach einem geselligen Wochenende ist auch am Montag beim Kindertag ab 15 Uhr noch Programm geboten.

Sonntag, 31. Juli 2022

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Das Sommerfest des MV blickt in Heuchlingen auf eine lange Tradition zurück – wie lange genau, das kann der Vorsitzende Roland Munz auf Anhieb gar nicht so exakt sagen. „Da müsste ich meine Vorgänger fragen“, erklärt er, dass das Fest außer in den beiden Corona-​Jahren seit jeher am ersten Wochenende in den großen Ferien stattgefunden hat.

Nun ist das Event aus der Pandemie-​Pause zurückgekehrt – wenn auch fürs Erste in leicht „abgespeckter“ Form mit drei statt sonst vier Tagen Dauer.

Am Montag stehen beim Sommerfest die ganz kleinen Besucher im Mittelpunkt: Sie können sich auf einer Spielwiese so richtig austoben.

Ab 19 Uhr wird dann zur After-​Work-​Party mit DJ Koschi eingeladen. Bei freiem Eintritt können auch alle nicht Verreisten hier ein paar Stunden Urlaub genießen.







Wie es um die Jugendkapelle des MV Heuchlingen steht und was dem Vorsitzenden Roland Munz Hoffnung macht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1. August.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



364 Aufrufe

184 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen