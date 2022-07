Zeugen gesucht: Fahrer touchiert geparktes Auto am Freibad

Beim Vorbeifahren hat am Freitag ein bislang unbekannter Autofahrer einen im Bereich des Gmünder Bud-​Spencer-​Bads geparkten weißen Ford Fiesta beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Sonntag, 31. Juli 2022

Benjamin Richter

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen trug sich der Unfall zwischen 8.15 und 14.20 Uhr zu. Der weiße Ford Fiesta war in diesem Zeitraum seitlich am Fahrbahnrand der Richard-​Bullinger-​Straße abgestellt, auf den Parkplätzen im Bereich des Freibads. Durch den Unfall weist der Wagen Schäden an der linken Fahrzeugseite auf, deren Höhe die Beamten auf 250 Euro schätzen.





Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/​3580 entgegen.

