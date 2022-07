TV Wetzgau: Philipp Steeb ist Deutscher Jugendmeister am Reck

Foto: TV Wetzgau

Am Ende hat sich das Risiko ausgezahlt: Philipp Steeb vom TV Wetzgau ist Deutscher Jugendmeister am Reck. Im Vergleich zur Übung, die ihm zur DM-​Bronzemedaille im Mehrkampf verhalf, sattelte er im Gerätefinale am Reck ein Flugteil mehr drauf und hob sich so deutlich von seinen Konkurrenten ab.

Montag, 04. Juli 2022

Alex Vogt

Die deutsche Nachwuchsturnelite hat sich in Goslar getroffen, um die Deutschen Meister in den jeweiligen Altersklassen zu ermitteln. Der TV Wetzgau war mit Kimi Köhnlein und Philipp Steeb in der AK 13/​14 vertreten.

Im DM-​Mehrkampf seiner Altersklasse kam Steeb mit 125,4 Punkten auf den Bronzerang. Hinzu kam die Goldmedaille im Gerätefinale am Reck. Köhnlein erreichte im Mehrkampf mit 110,775 Punkten den zwölften Rang unter den 31 Teilnehmern.







Wie sich die beiden Nachwuchsturner des TV Wetzgau im Pflichtprogramm und beim Kürdurchgang an den einzelnen Geräten präsentiert haben und was TVW-​Trainer Paul Schneider zu ihrem Abschneiden bei diesen Deutschen Meisterschaften gesagt hat, lesen Sie im Bericht des TV Wetzgau in der Rems-​Zeitung vom 5. Juli.



