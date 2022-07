JVA Gmünd: Claudia Zink ist die neue Leiterin

Ende Juni wurde Amtsvorgängerin Sibylle von Schneider in den Ruhestand verabschiedet, seit 1. Juli ist Claudia Zink die Leiterin der einzigen Justizvollzugsanstalt für Frauen in Baden-​Württemberg. Unbekannt ist ihr die JVA Gmünd nicht – erstmals war sie von 2007 bis 2009 und dann wieder ab 2011 hier tätig.

Dienstag, 05. Juli 2022

Die enge Zusammenarbeit aller Mitarbeiter, die ganz unterschiedlichen Charaktere unter den Gefangenen und nicht zuletzt die Tatsache, dass jeder Tag Überraschendes bereithält, sorgen für eine abwechslungsreiche Tätigkeit.





Über Claudia Zink und das Arbeitsleben hinter Mauern berichtet die RZ in der Mittwochausgabe.



„Wir haben bei vielen Gefangenen vieles erreicht.“ Wenn Claudia Zink diesen Satz spricht, dann schwingt eine große Portion Zufriedenheit in ihrer Stimme mit.Doch bis sie bei einer Gefangenen zu dieser Feststellung gelangt, vergehen meist einige Jahre. Jahre, in denen die Frauen lernen, dem Tag eine Struktur zu geben. Jahre auch, in denen sie erfahren, wie gut es tut, Menschen zu haben, die sie stützen, auffangen und immer ein offenes Ohr haben. Hierzu gehören in der JVA Gmünd die Seelsorger, Psychologen und Sozialarbeiter.

