Das neue Gmünder Schanzenviertel

Foto: hs

Innerhalb von wenigen Tagen steht bei Wetzgau der Rohbau für den Kuhstall-​Ersatz. Wegen der politisch umstrittenen Pultdach-​Lösung für das Dorfgemeinschaftshaus hat der Himmelsgaraten jetzt einen neuen Spitznamen.

Mittwoch, 06. Juli 2022

Alexander Gässler

Wie weit der Rohbau fortgeschritten ist und mehr lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Vor allem am vergangenen Wochenende staunten die vielen Himmelsgarten– und auch Gartenfestbesucher im Landschafts– und Familienpark über die rasanten Baufortschritte für den sogenannten „Kuhstall-​Ersatz“. Auf dem Festplatz und am Fuße des Aussichtsturms Himmelsstürmer nimmt nach geduldigen Planungen und langen politischen Diskussionen im Gmünder Rathaus das Wetzgauer Dorfgemeinschaftshaus Gestalt an.

