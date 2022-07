Momente der Staufersaga: Premiere am Mittwoch im Stadtgarten in Gmünd

Fotos: astavi

Wie alle anderen Vorstellungen der Staufersaga war die Premiere am Mittwoch komplett ausverkauft. Das Publikum erlebte dabei zauberhafte Bilder. Bekannte Szenen waren eingebettet in eine neue Rahmenhandlung, die von hochmotivierten und talentierten Schauspielern in Szene gesetzt wurden. Bunte Bilder aus Gewändern und Licht ersetzten bei der Aufführung im Stadtgarten die Kulisse.

Mittwoch, 06. Juli 2022

Nicole Beuther

34 Sekunden Lesedauer



Es war zwar ein Theaterstück, aber gleichzeitig auch ein „ganz großes Kino“, das die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Neuinszenierung im Stadtgarten erlebten. Vieles war bekannt, aber vieles auch völlig neu, so dass selbst jene, die bereits die Aufführungen 2012 und/​oder 2016 gesehen hatten, Überraschungen erlebten. Das lag nicht zuletzt an der von Pat Mueller geschriebenen Rahmenhandlung, die eine moderne Gmünder Familie mit Hilfe eines magischen Amuletts auf eine phantastische Reise in die Stauferzeit schickte.





Über die Neuinszenierung berichtet die RZ in der Donnerstagausgabe.



