Momente der Staufersaga: Die Gewinner der Kartenverlosung

Foto: astavi

Bei der zweiten Aufführung durften in der sechsten Reihe, also sehr nahe dran am Geschehen, die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Kartenverlosung Platz nehmen. Sie konnten von dort aus die monumentalen lebenden Bilder, imposantes Licht und Musik sowie Schauspiel und Schlachtgetümmel verfolgen.

Donnerstag, 07. Juli 2022

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



Die Hauptgewinnerin Kathrin Grandel durfte sich sogar vor der Vorstellung gemeinsam mit ihrem Mann im Rokoko-​Schlösschen mit dem Staufermenü verwöhnen lassen. Für weitere sechs Gewinner gab es in der Pause auch noch kostenlos Getränke und einen Snack.In der Pause bestand darüber hinaus auch die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit den Mitwirkenden. Sie hatten sich kostümiert unters Volk gemischt und posierten auch gerne gemeinsam mit dem Publikum für ein besonderes Erinnerungsfoto an einen wunderbaren Theaterabend.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



391 Aufrufe

117 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen