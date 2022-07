Ostalbkreis: Viel Militär am Himmel unterwegs

Vor allem Transportflugzeuge der U.S. Air Force sind auf einer Luftlinie zwischen der Basis Ramstein und Rumänien zu beobachten. Sogar „Stratotanker“ ziehen auf Wartepositionen zwischen Gmünd und dem Allgäu ihre Kreise.

Donnerstag, 07. Juli 2022

Nicole Beuther

In Ramstein befindet sich das europäische Hauptquartier der U.S. Air Force (USAF) – und damit das Hauptdrehkreuz für den Lufttransport von Militärgütern an die Grenze der Ukraine, vor allem nach Polen und Rumänien. Die Luftstraße zwischen Ramstein und Rumänien führt nahezu direkt über Schwäbisch Gmünd. Transportflugzeuge vom Typ Hercules C 130 sind fast täglich zu sehen, alleine oder auch in Zweier– oder Dreierformationen. Was da eilends nach Rumänien gebracht wird, ist ein militärisches Geheimnis, lässt sich jedoch erahnen. Waffen, Munition, Hilfsgüter für die Sanitätsversorgung?Der kräftige und dennoch relativ hohe Klang der Hercules-​Propellermaschinen ist leicht zu erkennen. Noch besser und zuverlässiger zu identifizieren sind die Flugzeugtypen sowie Herkunft und Ziel durch „Flight radar24“ —

