70 Jahre Zebrastreifen: 100 mal schwarz-​weiß in Gmünd

Foto: gbr

Einst ließen sich die Beatles auf ihm ablichten, aber jede Person benutzt ihn regelmäßig ohne nachzudenken – den Zebrastreifen. Wohl kein anderes Verkehrszeichen ist gleichzeitig so gewöhnlich und so berühmt wie er. Jetzt feiert er einen runden Geburtstag.

Freitag, 08. Juli 2022

Nicole Beuther

39 Sekunden Lesedauer



Dabei ist der Zebrastreifen noch gar nicht so alt, der mutmaßlich erste in Deutschland war ab März 1952 in Ost-​Berlin auf die Fahrbahn gemalt. Das offizielle Geburtsdatum aber ist der 8. Juli 1952, als in München gleich zwölf gestreifte Querungshilfen auf die Straßen gepinselt wurden. Damit feiert der Zebrastreifen dieses Jahr seinen 70. Geburtstag.





Die RZ berichtet darüber in der Freitagausgabe, zu lesen auch im iKiosk. Zeit, sich in Gmünd diesbezüglich umzuschauen und sich Gedanken zu machen, ob der gute alte Fußgängerüberweg noch Zukunft hat. Sprich: Werden auch künftig noch neue Zebrastreifen ausgewiesen?





Wunschliste: Wo sollte es in Gmünd noch Zebrastreifen geben? Teilen Sie uns ihre Ideen mit, per E-​Mail an

redaktion@​remszeitung.​de oder auf face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



177 Aufrufe

158 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen