Staufersaga und das Leben in Gmünd: „Groß‘ Werk braucht Einigkeit!“

Bis weit in die Nacht hinein werden vom 6. bis 10. Juli in vier ausverkauften Vorstellungen auf der Open-​Air-​Bühne im Stadtgarten die „Momente der Staufersaga“ gespielt. Oberbürgermeister Richard Arnold dankte den über 700 Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen und machte deutlich, dass so etwas nur als Gemeinschaftsleistung möglich ist. Und dies gelte für so vieles, was die Stadtgemeinschaft in Schwäbisch Gmünd zu etwas ganz Besonderem macht.

Lesen Sie in der Rems-​Zeitung am 8. Juli, warum das Miteinander von Menschen und das Ehrenamt in einer Stadt so wichtig sind — und erfahren Sie, wer in den „Momenten der Staufersaga“ welche Hauptdarsteller-​Rolle verkörpert! Natürlich gibt es die Rems-​Zeitung auch digital und online zu kaufen in unserem ikiosk!



Im farbenprächtigen Finale beschwor der Erste Bürgermeister der Stadt Gmünd, Christian Baron, in der Rolle von Staufer-​Kaiser Heinrich VI. aus der Perspektive des Mittelalters die Bürgerinnen und Bürger, durch gemeinsames Schaffen und Einigkeit ihre Stadt voran zu bringen und große Bauwerke und schöne Gärten zu errichten, um die Schwäbisch Gmünd in ferner Zukunft dafür von anderen Städten beneidet zu werden. Und man muss nicht lange Nachdenken, dass damit unter anderem auf das Gmünder Münster, aber auch auf die Anlagen der beiden Gartenschauen angespielt wurde.

