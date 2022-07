Beilage „Wochenende“: Kampfsport bei der Polizei und Kanada in Schwaben

Mit starken Bildern und spannenden Berichten holt das „Wochenende“ wieder die Lese-​Unterhaltung ins Wohnzimmer. Für die Reportage hat sich unser Redakteur ins Polizeipräsidium begeben und sich angeschaut, wie dort ein Einsatztraining für die Beamten abläuft. Derweil wähnt man sich am aktuellen Schauort fast auf einem anderen Kontinent.

Samstag, 09. Juli 2022

Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

Die gezielte Vorbereitung auf bestimmte Situationen ist für Polizeibeamte im Alltag unentbehrlich – wird doch laut einer traurigen Statistik jeden zweiten Tag ein Beamter im Dienst verletzt.Das Umblättern auf die Schauorte-​Seite kommt einem Tapetenwechsel gleich – so viel Ruhe und Idylle wie im Haselbachtal zwischen Gmünd und Alfdorf findet man kaum anderswo. In der Landschaft, die so auch in Kanada liegen könnte, sollen einst bereits die Römer unterwegs gewesen sein.Abgerundet wird die Beilage in gewohnter Weise von den vielen Berichten der Vereine aus der Region sowie Leserbriefen und gelungenen Fotos, die unsere Redaktion erreicht haben. Mit dem Rätselgenuss kann das Wochenende dann auch für die grauen Zellen so richtig losgehen.

