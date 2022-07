Sportolympiade mit Gmünder Partnerstädten

Fotos: Astavi

Beim Städtepartnerschaftswochenende in Schwäbisch Gmünd ist am Samstag auch in sportlicher Hinsicht einiges auf dem Programm gestanden. Im Rahmen einer Sportolympiade wurde in fünf Sportarten das Miteinander mit den Partnerstädten zelebriert.

Samstag, 09. Juli 2022

Alex Vogt

Im Gmünder Hallenbad trafen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Gmünd und aus Székesfehérvár zu einem Wettstreit im Wasser. Die Rhythmische Sportgymnastik und das Turnen standen in der Großsporthalle im Blickpunkt. Mit dabei waren der TV Wetzgau, der Antibes Gymnastics Club und eine RSG-​Gruppe aus Faenza. Außerdem untermauerten Nachwuchsspieler des ASF Antibes und HC Normannia Gmünd bei Hockeyspielen die freundschaftliche Verbundenheit auf dem Spielfeld.





Mehr über diese Sportolympiade lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Juli.



Erstmals überhaupt ist diese Sportolympiade mit Sportlerinnen und Sportlern aus Schwäbisch Gmünd sowie aus den vier Partnerstädten Antibes, Barnsley, Faenza und Székesfehérvár veranstaltet worden.Im Normannia-​Stadion besiegte eine Mannschaft mit Spielern des 1. FC Normannia Gmünd und FC Germania Bargau die englischen Fußballer des Worsbrough AFC mit 2:0.

