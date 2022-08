Der Saturn ist jetzt besonders gut zu sehen

Der Planet kommt der Erde im August recht nahe. Und natürlich bietet der Sternschnuppenmonat wieder ein hübsches Himmelsschauspiel.

Montag, 01. August 2022

Alexander Gässler

In den ersten Augusttagen zeigt sich schon in der Abenddämmerung die Sichel des zunehmenden Mondes am Westhimmel. Es ist spannend zu verfolgen, wie die Mondsichel von Tag zu Tag dicker wird, bis sich schließlich am 5. der Mond halb beleuchtet zeigt. Der zunehmende Halbmond steht dabei nach Sonnenuntergang im Süden.







Gleich zu Monatsbeginn kann man noch die Erscheinung des aschgrauen Mondlichts beobachten. Der nicht von der Sonne beleuchtete Teil des Mondes ist nicht absolut dunkel, sondern leuchtet in einem fahlen Licht. Es ist das reflektierte Erdlicht. Denn um die Neumondzeit erscheint die Erde vom Mond aus gesehen fast voll beleuchtet.





Was sich im August noch alles am Sternenhimmel beobachten lässt, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.



