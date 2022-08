Plüderhäuser See: Warnung vor Blaualgen

Foto: edk/​Archiv

Die Gemeindeverwaltung Plüderhausen warnt vor Gefahr durch Blaualgen im Plüderhäuser See.

Mittwoch, 10. August 2022

Sarah Fleischer

Das Gesundheitsamt stellte am 8. August ein erhöhtes Aufkommen an Cyanobakterien (Blaualgen) im Plüderhäuser See fest.



Die Konzentration sei im Nichtschwimmerbereich besonders hoch. Deshalb wurde auf Empfehlung des Gesundheitsamtes für diesen Bereich ein Badeverot ausgesprochen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch Wind und Strömung eine Ausbreitung auf weitere Uferbereiche erfolge, so die Gemeindeverwaltung. Wegen der gesundheitlichen Risiken werde daher eine Warnung für den gesamten See ausgesprochen. Kontakt mit Blaualgen kann zu Übelkeit, Atemnot und Hautreizungen führen.

Die Gemeinde wird fortlaufend über aktuelle Untersuchungsergebnisse informieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Warnung ausgesprochen wird — bereits 2020 und 2021 gab es Badeverbote aufgrund von Blaualgen.