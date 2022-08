Schwäbisch Gmünd: Sandspielplatz wird erweitert

Foto: fleisa

Auf dem Marktplatz wird fleißig gewerkelt — Wo am Wochenende noch Footvolley gespielt wurde, entsteht jetzt ein weiterer Sandspielplatz.

Mittwoch, 10. August 2022

Sarah Fleischer

19 Sekunden Lesedauer



Jeden Sommer wieder entsteht auf dem Gmünder Marktplatz ein Spielplatz aus aufgeschüttetem Sand. Dieses Jahr sind es sogar zwei: Zu dem am Marienbrunnen kommt nun ein zweiter Speilplatz, an der üblichen Stelle direkt vor dem Rathaus. Dazu wird der Sand verwendet, der am Wochenende noch den Untergrund für das Footvolley-​Feld bildete. Ein Kletter– und ein Schaukelgerüst sind ebenfalls schon aufgestellt.

