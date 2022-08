50 Jahre Ostalbkreis: Gewinnerin des Kunstwettbewerbs steht fest

2023 wird der Ostalbkreis 50. Zu diesem Anlass hatte der Landkreis zu einem Kunstwettbewerb aufgerufen. Landrat Joachim Bläse präsentierte nun Siegerin des Gestaltungswettbewerbs, die Aalener Künstlerin Jessica Rühmann.

Donnerstag, 11. August 2022

Aufgefordert waren Kunstschaffende aus dem gesamten Ostalbkreis, 18 Bewerbungen gingen ein. Ende Juli tagte die Jury unter Vorsitz von Landrat Dr. Joachim Bläse, der von Dezernent Karl Kurz und den Vorsitzenden der Kunstvereine von Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd bei der Entscheidung unterstützt wurde.

Der Entwurf der Aalener Künstlerin Jessica Rühmann erfüllte nicht nur alle Kriterien, auch die gelungene und ansprechende Ausführung konnte die Jury am Ende überzeugen: 42 unterschiedlich farbige Stäbe symbolisieren die Kommunen in ihrer Vielfalt und gleichzeitig in ihre Eigenständigkeit, für den Zusammenhalt aller steht ein Ring, der ein Sinnbild für den Ostalbkreis ist. Dieser Zusammenhalt wird auch durch den Titel des Kunstwerks unterstrichen: Ein Kreis hält zusammen!

„Ich hatte dabei als Ausgangspunkt meiner Überlegungen ein Bündel Ähren vor Augen, also die Natur, die Grundlage allen Lebens“, beschreibt Jessica Rühmann ihren Entwurf. Auf einer Bodenplatte aus Cortenstahl sind die Namen aller 42 Städte und Gemeinden sowie das Logo des Ostalbkreis zu sehen, die erleuchtet werden können.













Wo das Kunstwerk stehen soll und mehr zu dem Thema lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk

