Gmünd: Die Lage an den Flüssen ist weiter angespannt

Der Regen, den sich die Mitglieder des Bezirksfischereivereins Lein-​Rems erhofft haben, bleibt weiter aus. Die Lage an den Flüssen der Region bleibt daher weiter angespannt. Besser sieht es hingegen bei den drei Rückhaltebecken des Bezirksfischereivereins aus.

Donnerstag, 11. August 2022

Alexander Gässler

Als die Gmünder Stadtwerke in der vergangenen Woche an 30 Stellen in Bargau, Weiler und Bettringen eine Hydranten-​Spülung durchgeführt haben und die Gemeinde Waldstetten auf dieselbe Weise dafür gesorgt hat, dass wieder kühles Wasser in die Gumpen fließen konnte, war für einen Moment Durchatmen angesagt.

Doch die Gewässerwarte waren sich dessen bewusst, dass diese Aktion allein nicht dazu beitragen würde, die Bäche vor dem Umkippen zu bewahren.





Das alles Entscheidende war der Regen. Doch die Hoffnung darauf hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Und auch für die kommenden Tage sieht es laut Wettervorhersage nicht danach aus.





Wie die Lage inzwischen ist und welche Bäche jetzt trockenlaufen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Hitze und kein Regen: Bäche und Seen der Region drohen umzukippen.



