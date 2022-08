Gmünd: Droht den Schulen im September die Überlastung?

Seit März haben die Gmünder Schulen 220 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Bei der Stadt wachsen die Sorgen, wie lange das noch gut gehen kann.

Wie es an Grundschulen und weiterführenden Schulen bislang lief und welche Schulen die meisten geflüchteten Kinder aufgenommen haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Im Moment kommen die Schulen mit der Situation klar. So steht es in einer Vorlage, die das Amt für Bildung und Sport für die letzte Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause erstellt hatte. Die Bereitschaft, geflüchtete Kinder zu unterstützen, sei in allen Schularten und Klassen gegeben. Es sei gelungen, alle Schülerinnen und Schüler in das vorhandene System zu integrieren. Aber das Amt warnt auch: „Sollte eine weitere Welle an ukrainischen Schülern in Schwäbisch Gmünd eintreffen, ist mit einer Überlastung des Systems zu rechnen.“

