Bettringen: Einbrüche in mehrere Gebäude

Archiv-​Foto: rz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in mehreren Gebäuden in Bettringen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Freitag, 12. August 2022

Sarah Fleischer

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 5 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Lindenhofstraße . In dem dortigen Bürogebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob der oder die Einbrecher die Räumlichkeiten mit Beute verließen, wird derzeit noch ermittelt.

Etwa im selben Tatzeitraum gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in den Kassenraum eines Freibades in der Wolf-​Hirth-​Straße . Dort flexten sie einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zusätzlich verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernten sich die Einbrecher durch ein Tor auf der Westseite des Geländes in Richtung der Reithalle.



Am Freitag in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr stiegen ebenfalls Unbekannte in die Büroräume einer Bäckerei in der Gottlieb-​Daimler-​Straße ein und entwendeten daraus eine verschlossene Geldkassette und ein Schlüsselmäppchen mit Bargeld in Höhe von etwa 320 Euro.

Im selben Tatzeitraum hebelten Unbekannte die Tür zu den Büroräumen einer Firma in der Gottlieb-​Daimler-​Straße auf und entwendeten aus einem Stahlschrank etwa 2150 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6500 Euro.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum an den genannten Örtlichkeiten auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bettringen unter 07171/​7966490 zu melden.

