Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachtete am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr, wie sich bei einem Autohaus zwei Personen an den Reifen eines der dortigen Fahrzeuge zu schaffen machten. Als er den Vorfall in der Marie-​Curie-​Straße in Gmünd der Polizei gemeldet hatte, fuhren gleich mehrere Streifenwägen zum Tatort.