Gmünder Schwimmer Henning Mühlleitner will bei EM in Rom ins Finale

Foto: picture alliance/​PRO SHOTS|T. Bakker

Bei den Europameisterschaften in Rom tritt der Schwimmer aus Schwäbisch Gmünd am kommenden Mittwoch zum Vorlauf über 400 Meter Freistil an. Sein Ziel, die Runde der besten acht, hat er dabei klar vor Augen. Als Favorit in der Disziplin geht ein anderer Deutscher, der Magdeburger Vizeweltmeister Lukas Märtens, ins Rennen.

Samstag, 13. August 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Bei den Europameisterschaften in Rom schickt der Deutsche Schwimm-​Verband (DSV) bis 21. August 59 Aktive bei den Schwimmwettbewerben in Becken und Freiwasser sowie beim Wasserspringen, High Diving und Synchronschwimmen ins Rennen.

Darunter ist auch der Gmünder Henning Mühlleitner, der am Mittwoch, 17. August, zum Vorlauf über 400 Meter Freistil antritt. Der 25-​jährige Informatikstudent, der seit drei Jahren für die Sportunion Neckarsulm startet, hat sich zum Ziel gesetzt, das Finale der besten acht zu erreichen.

Bei den letzten Europameisterschaften 2018 in Glasgow hatte Mühlleitner in seiner Spezialdisziplin die Bronzemedaille gewonnen, und bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio belegte er als Vorlaufschnellster den vierten Platz.

Im altehrwürdigen Olympia-​Freibadstadion des Foro Italico ist der Magdeburger Lukas Märtens, der nach WM-​Silber in Ungarn mit neuem Selbstbewusstsein unterwegs ist, der große Goldfavorit über die 400 Meter Freistil. Neben Mühlleitner rechnet sich auch Sven Schwarz als dritter deutscher Teilnehmer Chancen auf das Finale aus.





Wie Mühlleitners Chancen stehen, als Teil der DSV-​Staffel über viermal 200 Meter Freistil zu starten, und warum der Verband mit fast dreimal so vielen Aktiven nach Rom reist wie vor wenigen Wochen zur WM in Budapest, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Diese ist auch online im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

250 Wörter

49 Minuten Online



Beitrag teilen