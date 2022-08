Freibäder im Ostalbkreis: Badespaß hält bis Mitte September an

Die hohen Temperaturen bescheren den Freibädern in der Region viele Besucher. Knapp 100 000 Badegäste besuchten dieses Jahr bereits das Bud-​Spencer-​Bad in Gmünd. Bis Mitte September hält der Badespaß hier und in den anderen Freibädern noch an.

Sonntag, 14. August 2022

Nicole Beuther

In manchen Bereichen, beispielsweise der Landwirtschaft, sorgen die hohen Temperaturen für Probleme, den Freibädern aber beschert das hochsommerliche Wetter zahlreiche Badegäste.In vielen Bädern können die Besucher noch bis Mitte September ihre Bahnen ziehen, je nach Witterung soll die Saison verlängert werden.

