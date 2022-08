Kreuz-​und-​quer-​Reihe: Energiepreise und die soziale Frage

Foto: Schwenk

Um Energiepreise und die soziale Frage geht es in der neuesten Kreuz-​und-​quer-​Reihe; dieses Mal im Gespräch der katholische Jugendreferent Marios Pergialis und der Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung, Marc Schnabel.

Montag, 15. August 2022

Nicole Beuther

Die Energiepreise steigen. Was seit Jahrzehnten als selbstverständlich angenommen wurde, nämlich im Winter warme Räume zu haben, steht plötzlich in Frage. Zudem treiben jetzt schon die in die Höhe schnellenden Energiepreise die Menschen in Nöte. Und zwar jene, die eh schon einen kleinen Geldbeutel haben, die sich Preissteigerungen um gut ein Drittel schlichtweg nicht leisten können.Eine Bewusstseinsänderung steht uns allen bevor. Wie können wir damit umgehen, auf bisher Selbstverständliches zu verzichten und zudem an diejenigen in der Zivilbevölkerung zu denken, denen diese Energiekrise wirklich zu schaffen macht? Ein Gespräch mit Marios Pergialis und Marc Schnabel,

