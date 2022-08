Cocktailbar zieht an den Münsterplatz in Gmünd

Zwei Jahre lang standen die Räumlichkeiten des einstigen Café Spielplatz leer. Schon bald kehrt am Münsterplatz 12 in Gmünd wieder Leben ein – für Mitte September plant Marco Pereira hier die Eröffnung seiner Cocktailbar.

Dienstag, 16. August 2022

Nicole Beuther

Ein Plakat an der Außentür des ehemaligen Café Spielplatz machte auf den Neubeginn aufmerksam. „Coming Soon“ war darauf zu lesen. Doch wer der neue Pächter ist, das war vielen nicht bekannt. Mit Ausnahme der Stammgäste der Cocktailbar. „Die wissen Bescheid“, so Pereira, der die Bar vor zwei Jahren übernommen hat.





Was Pereira plant und was er am neuen Standort schätzt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung; gemeinsam mit einem Überblick zur Geschichte des Café Spielplatz.



Die Schließung der Cocktailbar in der Parlerstraße war gleichzeitig der Beginn von etwas Neuem: Vor eineinhalb Monaten haben Marco Pereira und sein Team mit den Umbaumaßnahmen am Münsterplatz 12 begonnen.

