Einbruchsserie in Gmünd?

Man könnte glatt von einer Einbruchsserie sprechen – innerhalb von fünf Tagen kam es in Schwäbisch Gmünd zu fünf Einbrüchen, ein weiterer konnte gerade noch verhindert werden. Ob und wie die Taten zusammenhängen, ist bislang allerdings unklar.

Dienstag, 16. August 2022

Sarah Fleischer

Zum einen sind da die vier Einbrüche, die sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Bettringen ereigneten: Unbekannte brachen in die Büroräume einer Bäckerei und einer Firma in der Gottlieb-​Daimler-​Straße , in das Büro eine Supermarktes in der Lindenhofstraße und in das Freibad in der Wolf-​Hirth-​Straße ein. „Bislang haben die Ermittlungen in dieser Sache noch nichts ergeben“, teilt Bernd Märkle, Pressesprecher der Polizei Aalen, auf Anfrage mit.