CO2-​neutrale Horse Classics Killingen mit Solaranlage als Ehrenpreis

Foto: RSG Ostalb

Die Veranstalter des Reitturniers in dem Ellwanger Ortsteil, das von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. August, stattfindet, sind stolz darauf, dass der gesamte Energieverbrauch bei dem Event durch die Photovoltaik-​Anlagen an Reitanlage und Turnierplatz gedeckt werden kann. Erwartet werden als Teilnehmer auch ein Olympiasieger und mehrere Deutsche Meister.

Mit einem illustren Starterfeld von 265 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ihren bis zu 800 Pferden finden von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. August, die Horse Classics in Ellwangen-​Killingen statt.

An den vier Turniertagen werde es in 25 Prüfungen zu 1200 Starts kommen, beziffert Ute Göhringer von der RSG Ostalb. 180 Stallzeltboxen seien aufgestellt worden.

Michael Jung, der Olympiasieger, Welt-​, Europa– und Deutsche Meister der Vielseitigkeit, werde an allen Turniertagen starten. Daneben besuchen der Deutsche Meister der Berufsreiter Günter Treiber und die Württembergischen Landesmeister Lea Gut und Sebastian Heller die Horse Classics im zu Röhlingen gehörigen Killingen.

„Auch 2022 ist es uns gelungen, ein deutschlandweit beachtetes und interessantes Turnier anzubieten“, betont Göhringer, „und dennoch auch regionale Pferdesportlerinnen und Pferdesportler anzusprechen und nach Killingen zu locken.“ Besonders stolz sei man darauf, in diesem Jahr ein CO2-​neutrales Turnier anbieten zu können.





Wann der beliebte Reittriathlon startet und was es mit dem Ehrenpreis des Turniers auf sich hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



