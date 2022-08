Einruch in Gartenhäuser

Erneut kam es in Schwäbisch Gmünd zu Einbrüchen. In Herlikofen brachen Unbekannte in der vergangenen Nacht Gartenhäuser auf.

Mittwoch, 17. August 2022

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer



Insgesamt neun Gartenhäuser wurden zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 09.45 Uhr im Bereich Hohe Kreuzäcker in Herlikofen durch einen bislang unbekannten Dieb aufgebrochen. Aus den Gartenhäusern wurden unter anderem diverse alkoholische Getränke, zwei Akkuschrauber der Marken Kraft und Bosch, eine Flex der Marke Ferm, ein Werkzeugkoffer der Marke Mannesmann und eine Lautsprecherbox entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 /​3580 entgegen.

