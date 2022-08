Fünf Gründe, warum wir weinen

Ein häufiger Grund für Tränen ist Medienkonsum, fanden Forscher in einer Untersuchung heraus.

Mittwoch, 17. August 2022

Sarah Fleischer

Der Mensch ist vermutlich das einzige Lebewesen, das aus emotionalen Gründen weint. Doch welche sind das? Psychologen der Universitäten Ulm und Sussex (Großbritannien) teilen im Fachjournal „Motivation and Emotion“die menschlichen Tränenflüsse in fünf Kategorien ein: Einsamkeit, Machtlosigkeit, Überforderung, Harmonie und Medienkonsum.

Die Grundüberlegung dahinter ist, dass emotionale Tränen immer dann auftreten, wenn psychologische Grundbedürfnisse entweder nicht erfüllt oder aber sehr intensiv befriedigt werden.



Klar unterscheiden müsse man laut den Forschern auch zwischen emotionalen Tränen und den sogenannten basalen Tränen, die das Auge feucht halten und schützen. Schließlich tränen unsere Augen auch als Reaktion auf Kälte, Wind oder beim Zwiebelschneiden.





