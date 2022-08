Gartenglück im Ostalbkreis: Zu Besuch bei den Gartenfreunden in Großdeinbach

Fotos: nb

An den besonders heißen Tagen wirkt so manche Kleingartenanlage tagsüber wie verlassen. Leben kehrt vor allem in den Abendstunden ein. Dann steht die Gieß– und Erntezeit bevor – bei Justyna und Darius Bienek von den Gartenfreunden Großdeinbach helfen auch die Kinder eifrig mit.

Donnerstag, 18. August 2022

Nicole Beuther

Das Ehepaar war gerade noch dabei, das neu gepachtete Grundstück samt Gartenhäuschen zu inspizieren, da hatte Sohn Julian schon längst alle Bäume beklettert, die Teil des Gartens sind. Auch jetzt, Monate später, tut er nichts lieber. Aktuell bereitet das Klettern besonders viel Freude – es ist die Zeit der Zwetschgenernte.





Ganz ohne Garten waren die Bieneks zwar noch nie, doch das Grün, das zuhause in Wetzgau an das Mehrfamilienhaus angrenzt, erschien ihnen auf die Dauer zu klein — die RZ berichtet in der Donnerstagausgabe.

