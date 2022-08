Obergröningen: Fahrerflucht nach Unfall

Archiv-​Foto: rz

Ein bislang unbekannter Autofahrer kam am Mittwochabend in Obergröningen auf die Gegenfahrbahn, verursachte einen Unfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise.

Donnerstag, 18. August 2022

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



Ein Mann fuhr am Mittwochabend gegen 16.15 Uhr auf der L1158 von Buchhof nach Untergröningen . In einer scharfen Kurve kam ihm ein weißer Klein-​PKW entgegen, der seinerseits auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 21-​Jährige nach rechts ausweichen. Als er anschließend nach links gegensteuerte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand befindliche Erdwall. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht werden. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum geflüchteten Kleinwagen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



380 Aufrufe

135 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen