Der „Kronen-​Stammdisch“: In Durlangen sehr engagiert

Foto: gbr

Die Gruppe, die sich jede Woche donnerstags in der „Krone“ in Durlangen trifft, hat ein Durchschnittsalter von rund 25 Jahren. Der Stammtisch legt großen Wert auf die Vernetzung der Vereine sowie Organisationen im Dorf. Und die Mitglieder leisten Arbeitsdienste bei Festen.

Freitag, 19. August 2022

Alexander Gässler

49 Sekunden Lesedauer



Es begann mit der im August traditionellen „Schnitzelparade“ im Gasthaus „Krone“ in Durlangen. Zunächst waren es fünf junge Leute aus dem Dorf – und die machten sich Gedanken, weil es vielerorts keine klassischen Gasthäuser mehr gibt. So entstand die Idee, durch einen regelmäßigen Stammtisch in Durlangen wortwörtlich die „Wirtschaft anzukurbeln“. Wobei die „Krone“ in Durlangen auch so gut besucht ist. Am 19. August im Jahr 2019, also auf den Tag genau vor drei Jahren, wurde der „Krone-​Stammdisch“ ins Leben gerufen. Auf die Schreibweise mit einem „d“ statt einem „t“ legen die Mitglieder der fröhlichen Runde als eingefleischte Schwaben natürlich Wert.





Inzwischen gehören zum Stammtisch in der Krone, der jede Woche donnerstags und auch in den Ferien stattfindet, schon 20 Personen aus Durlangen und den Nachbargemeinden. Wer sich einfach mal an einem Abend dazu setzen und die Jungs kennenlernen will, ist willkommen.







Wie vielfältig sich die jungen Menschen engagieren, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



