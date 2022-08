Dürresommer: Weil Bäume Obst abwerfen, fängt das Mosten früher an

Foto: smm

Wegen der anhaltenden Trockenheit liegen Äpfel und Birnen vielerorts im Ostalbkreis schon jetzt auf der Wiese und drohen zu verderben. Die hiesigen Mostereien und Obstbauvereine reagieren und beginnen dieses Wochenende, mithin schon mehrere Wochen früher als im mehrjährigen Durchschnitt, mit der Mostproduktion.

Freitag, 19. August 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Ist das Fallobst in diesem Jahr nicht nur früher dran, sondern wegen der Hitze auch kleiner? „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Früchte diesmal nicht ganz an die Größen aus den Vorjahren herankommen werden“, sagt Alexander Seiz, Geschäftsführer der Mosterei Seiz in Straßdorf.

Noch ist das eine Prognose – denn erst am heutigen Samstag kommen die ersten Obstlieferungen bei dem Betrieb an, der selbst nicht anbaut. Die Mostverarbeitung soll noch am selben Tag losgehen – und damit rund zwei Wochen früher als in einem durchschnittlichen Ernte– und Mostjahr.

Den vorgezogenen Start bedingt die Trockenheit die vergangenen Monate, durch die die Bäume nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen konnten und daher die Früchte früher fallen lassen.

Allerdings habe nicht nur der Mangel an Niederschlag den Bäumen und vor allem ihren Früchten zu schaffen gemacht, fährt Seiz fort. Vielmehr kämen mehrere Faktoren zusammen: „Hagel hat vielerorts für Schäden an den Äpfeln gesorgt, und auch die Vögel haben auf der Nahrungssuche nicht selten die Obstbäume angesteuert.“

Die buchstäblich angefressenen Äpfel könnten dem Handel nicht mehr in unverarbeiteter Form zugeführt werden – als Alternative biete sich das Mosten an.





Wie der Obst– und Gartenbauverein Eschach die Lage einschätzt und was es mit der Aktion „Frühstarter-​Süßmost-​Pressen“ auf sich hat, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



303 Aufrufe

250 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen