Ein aufregendes Leben: Klara Mooser feiert 100. Geburtstag

Foto: Dorothee Wörner

In guter geistiger Verfassung hat Klara Mooser in Iggingen ihren 100. Geburtstag gefeiert und zusammen mit ihrer Tochter auf ihren Lebensweg zurückgeblickt.

Freitag, 19. August 2022

Franz Graser

41 Sekunden Lesedauer



Rasant hat sich die Welt in den letzten einhundert Jahren verändert. Arbeitslosigkeit Wirtschaftskrise und Mangelernährung waren die Herausforderungen, denen sich die Menschen im Jahr 1922 stellen mussten. In diese Zeit hinein wurde Klara Mooser geboren, die in Iggingen bei guter geistiger Verfassung ihren 100. Geburtstag feierte.





In Vertretung von Iggingens Bürgermeister überbrachte der Stellvertreter Manfred Dambacher die Grüße der Gemeinde. Auch Neffe Otto Spenny gratulierte der Tante, ebenso Enkelsohn Markus Scheurle und viele Gäste, die sich angemeldet haben, darunter auch der 92-​jährige Schwager Berthold Schwarz, der mit seiner Tochter aus New York anreiste. Seine Frau Anita war das letzte der neun Geschwister von Klara Mooser, die alle inzwischen verstorben sind. Ihre Tochter kümmert sich, unterstützt von der Sozialstation, um ihre Mutter in dem Haus, das sie gemeinsam gebaut haben.





Mehr über das Leben von Klara Mooser lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



382 Aufrufe

166 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen