Gmünd: Stadtwerke erhöhen Gaspreis um 3,05 Cent

Der Energieversorger passt zum Oktober die Preise an. Ein Vierpersonenhaushalt muss mit Mehrkosten von rund 580 Euro pro Jahr rechnen.

Freitag, 19. August 2022

Alexander Gässler

Bei der Gasumlage bleibt es aber nicht. Welche Umlagen die Stadtwerke noch an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben und Vieles mehr lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Stadtwerke geben die Gasumlage in voller Höhe an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die müssen ab Oktober 2,419 Cent mehr pro Kilowattstunde bezahlen. Auf Nachfrage der Rems-​Zeitung teilt Stefan Greiner, Mitarbeiter im Vertrieb, mit, dass die Umlage erstmals mit der Oktoberabschlagszahlung im Monat November mit den Kunden abgerechnet wird.

