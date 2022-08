Überfall am Gmünder Marktplatz: Zeugen gesucht

Archiv-​Foto: rz

In den frühen Morgenstunden des Freitag überfielen vier bislang unbekannte Männer einen Mann auf dem Marktplatz. Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu den Tätern.

Dienstag, 02. August 2022

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Die Tat ereignete sich bereits am Freitagmorgen zwischen 00.45 und 01.25 Uhr. Ein 32 Jahre alter Mann, der zu Fuß in Richtung Marktplatz unterwegs war, wurde auf Höhe eines dortigen Geschäftes plötzlich von vier unbekannten Männern angegriffen und niedergeschlagen. Der Mann sagte der Polizei, dass die Täter seinen Geldbeutel samt darin befindlichem Bargeld in Höhe von circa 500 Euro entwendetet hätten. Zu den Angreifern konnte der Mann lediglich sagen, dass alle um die 30 Jahre alt waren. Drei der Unbekannten trugen eine Mund-​Nasen-​Bedeckung; der vierte Mann hatte wohl auffällige blonde Haare und einen Vollbart. Einer der Angreifer wurde vermutlich durch die Gegenwehr des 32-​Jährigen verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und /​oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Aalen unter Tel.: 07361/​5800 in Verbindung zu setzen.

