Urlaub daheim: Tipps für Familienausflüge in der Region

Warum in die Ferne schweifen? Wie nah das Gute auch diesen Sommer liegt, zeigt ein Blick in die Region: Vom Sommernachtsfest in Rechberghausen über die Tiefenhöhle Laichingen bis hin zum Göppinger Schloss-​Straßen-​Fest gibt es in den kommenden Tagen und Wochen einiges zu entdecken und zu erleben.

Dienstag, 02. August 2022

Zum inzwischen zwölften Mal findet am Samstag, 6. August, das Sommernachtsfest in Rechberghausen statt. Auf die Gäste warten Live-​Musik, Tanz– und Theatervorstellungen, Gaumenfreuden und ein Programm für die ganze Familie.

Live-​Bands spielen an diesem Abend auf der Bühne unterschiedliche Musikrichtungen daneben gibt es zwei Lasershows und verschiedene Lichtinstallationen. Auf dem Festplatz und entlang der mit Feuerschalen geschmückten Gehwegen verwöhnt die regionale Gastronomie die Besucherinnen und Besucher mit vielfältigen Versuchungen von Bratwurst über Flammkuchen bis zu allerlei Süßwaren.





Welche weiteren Events und Ausflugsziele im August in der Region locken, lesen Sie in der Sonderseite „Urlaub daheim“ in der Rems-​Zeitung vom 2. August. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Nach zwei Jahren Pause ist es außerdem am ersten Sonntag im August endlich wieder so weit – das Göppinger Schloss-​Straßen-​Fest ist zurück! Am Sonntag, 7. August, verwandelt sich die Schlossstraße von 11 bis 18 Uhr in eine historische Spielemeile mit dem Museum im Storchen und dem Schlossplatz als Ankerpunkte – mit vielen tollen Highlights, bei denen Kinder und Familien gemeinsam tolle Abenteuer erleben können.

