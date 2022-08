Ziegerhoffest der Münstergemeinde

Nach einer zweijährigen Zwangspause fand am Samstag auf dem idyllisch am Waldrand bei Reitprechts gelegenen Ziegerhof die in den Sommerferien beliebte Ganztagsbetreuung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren statt.

Samstag, 20. August 2022

Bei regnerischem Wetter und relativ kühlen Temperaturen begrüßte Münsterpfarrer und Dekan Robert Kloker am Samstag die rund 70 Ziegerhofkinder der katholischen Kirchengemeinde Heilig– Kreuz-​Münster zu ihrem großen Auftritt, nachdem die Kirchengemeinde St. Franziskus ihre diesjährige Kinderferienzeit bereits erfolgreich absolviert hat (die RZ berichtete darüber) und natürlich auch das Leitungs– und das Küchenteam, die Gruppen– und Hilfsgruppenleiter und die vielen Besucher. Schon die Woche vor dem Elternfest hatten die Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern unter anderem mit den Vorbereitungen auf das Fest zugebracht, denn es mussten zahlreiche Kostüme genäht und Kulissen gebastelt und bemalt werden.

