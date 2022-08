Bergwachteinsatz: Frau stürzt am „Finsteren Loch“ auf dem Rosenstein

Am Sonntag hat die integrierte Rettungsleitstelle Ostalb wegen eines Unfalls auf dem Rosenstein die Bergwacht Schwäbisch Gmünd sowie einen Rettungswagen alarmiert. Eine Frau war in der Nähe des Finsteren Lochs gestürzt.

Sonntag, 21. August 2022

Franz Graser

Durch den Regen in den letzten Tagen ist der Boden deutlich aufgeweicht und teilweise extrem rutschig. Das führte zum Sturz einer Frau in der Nähe des Finsteren Lochs, die sich dabei verletzte. Während ein Bergwachtarzt und weitere Bergretter die medizinische Versorgung der Frau übernahmen, bauten weitere Einsatzkräfte der Bergwacht eine Seilsicherung für die Gebirgstrage auf, mit der die Verletzte nach oben zum nächsten Wanderweg gebracht und an die dort bereitstehende Besatzung des Rettungswagens übergeben wurde.

