SG Bettringen geht erneut leer aus

Am Ende unterlag die SG Bettringen mit Neuzugang Dario Avigliano (am Ball) dem reiferen SV Bonlanden vor heimischem Publikum mit 1:3. Foto: Astavi

Die SG Bettringen ist auch in ihrem zweiten Heimspiel dieser Landesliga-​Saison punktlos geblieben. Der Fußball-​Landesligist musste durch das 1:3 (0:2) gegen den SV Bonlanden seine vierte Niederlage hintereinander hinnehmen.

Sonntag, 21. August 2022

Alex Vogt

Dabei wäre für den heimischen Aufsteiger gegen den in dieser jungen Spielzeit noch ungeschlagenen Gast durchaus mehr drin gewesen. Denn der SV Bonlanden bekleckerte sich in Bettringen spielerisch wahrlich nicht mit Ruhm, präsentierte sich letztlich aber als reifere und abgezocktere Mannschaft. Die Bettringer dagegen kassierten einmal mehr drei völlig unnötige Gegentore und agierten im Spiel nach vorne nicht effektiv und zwingend genug, um sich erstmals in dieser Punktspielrunde Zählbares zu verdienen.





Dabei hätte die ersatzgeschwächt angetretene SGB bereits in der dritten Minute in Führung gehen können, als Yannick Seitzer nach einem langen Ball in die Spitze plötzlich auf und davon war, Gäste-​Torhüter Luca Wiedmann im Eins-​gegen-​eins-​Duell mit seinem Abschluss aber nicht überwinden konnte.









Diese vergebene Großchance sollte sich schnell rächen, nur 180 Sekunden später zappelte der Ball nach einer verunglückten Flanke von links im Bettringer Netz, Torschütze war Lasse Fröschle. Im Anschluss übernahmen die Hausherren gegen passive Gäste phasenweise die Spielkontrolle, ließen über weite Strecken der ersten Hälfte aber zwingende Möglichkeiten vermissen.

