Grüne Urbanität in Schwäbisch Gmünd

Das Thema „Grüne Urbanität“ wurde schon mehrfach im Gmünder Gemeinderat diskutiert. Die Forderungen der Gemeinderatsfraktionen sind oft ähnlich, manche Aspekte aber sorgen für kontroverse Diskussionen.

Montag, 22. August 2022

Sarah Fleischer

Grüne Urbanität, Stadtbepflanzung, Urbanes Grün oder Grüne Stadt – hinter all diesen Begriffen steckt das gleiche Konzept: Strategisch angelegte Grünflächen sollen das Mikroklima und die Aufenthaltsqualität in Innenstädten verbessern.

In Gmünd fordern die Fraktionen des Gemeinderats schon länger, dass die Stadt Bewegung ins Thema „Grüne Urbanität“ bringen solle. 2021 wurden die Architekturbüros Koeber und GrüneWelle mit der Planung eines Konzepts für die Stadt Gmünd beauftragt. Kosten: 116 969 Euro. Das Ergebnis soll nun nach der Sommerpause des Gemeinderats vorgestellt werden.

Dass mehr Grün in der Innenstadt benötigt wird, finden alle Gemeinderatsfraktionen. Über die genaue Umsetzung und welche Kompromisse eingegangen werden müssen aber herrscht noch Uneinigkeit.

Die Vorstellungen der SPD, der Linken und der Grünen stimmen in viele Aspekten überein: Bäume in der Innenstadt, besonders am Marktplatz, offene Wasserflächen und weniger versiegelte Flächen. In jedem Fall müsse natürlich der Denkmalschutz und die Nutzungsanforderungen berücksichtigt werden. Bei der CDU und der Bürgerliste spielt letzteres eine größere Rolle, sie pochen statt Bäumen am Marktplatz auf alternative Lösungen wie Bewässerungselemente.







