Sommerpoesie in Lorch

Foto: urund

Der „Runde Kultur Tisch Lorch“ lud am Wochenende zu einem abend voller Poesie ein. Zahlreiche Zuschauer erlebten im Kastellhof in Lorch einen abwechslungsreichen Abend mit einem Feuerwerk aus Geschichten, Rezitationen und Gesang auf einer Zeitreise durch die Literatur.

Montag, 22. August 2022

Sarah Fleischer

Mit dabei war auch Sängerin Ellen Schubert, die Sagen und Lieder aus Württemberg und Baden über Liebe, Verbrechen und Glück und von volkstümlichem Personal in Extremsituationen darbot.



Interessante beispielhafte Geschichten, die übers Volk vermittelt und später im 19. Jahrhundert aufgeschrieben wurden, faszinierten durch Ellen Schuberts beeindruckende Vortragsweise.



Die Schauspielerinnen Gesine Keller, Martina Schott und Ella Werner präsentierten poetisch musikalische Alltagsunterbrechungen unter dem Thema „Sozusagen grundlos vergnügt“. Darunter Texte von Mascha Kaleiko, Hannes Wader, Hermann Hesse und vielen anderen.





Was die Veranstaltung noch parat hielt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



