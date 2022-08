Nicole Mtawa: Neue Kinderhilfsprojekte mit Human Dreams e.V.

Kein Leben, wie es im Lehrbuch steht – Seit 20 Jahren engagiert sich Nicole Mtawa mit ihrem Verein für behinderte Kinder in Tansania und Indien. Nun ist sie in Schwäbisch Gmünd, um über die Projekte zu berichten und von ihrem Lebensweg zu erzählen.

Dienstag, 23. August 2022

Drei Projekte hat Mtawa mit Human Dreams e.V . bereits verwirklicht: Ein Kinderpflegeheim in Indien, ein Waisenhaus für behinderte Kinder in Tansania und eine Kindertagesstätte, ebenfalls in Tansania. Seit 2020 nun baut sie auf einer Farm in Namibia ein tiergestütztes Therapiezentrum auf. Mtawa ist auch immer noch selbst Leiterin aller Projekte, managed sie auch aus der Ferne. So wie jetzt, wenn sie in Deutschland ist und Vorträge über ihre Arbeit hält. Der nächste findet am Donnerstag, 1. September im Stephanushaus in Alfdorf statt. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Nicole Mtawas Leben ist ein Leben auf Reisen: In den großen Ferien ihrer neunjährigen Tochter reisen die beiden zwischen Namibia, Tansania und Indien hin und her, um in den Kinderpflegeheimen nach dem Rechten zu sehen.

Für behinderte Kinder und deren Familien gebe es in Indien und Tansania nur wenige Angebote, berichtet Mtawa. Oft würden die Kinder ausgesetzt oder zuhause eingesperrt, weil sich die Familien nicht anders zu helfen wüssten. Mit ihren Projekten will sie dazu beitragen, Kindern mit Behinderung ein normales Leben zu ermöglichen, durch Therapie und Pflege. „Die Kinder sollen keine Schmerzen haben, nicht versteckt oder vernachlässigt werden. Sie sollen jemanden haben, der sich um sie kümmert.“







Was bei ihrer Arbeit Schwierigkeiten bereitet und wie Nicole Mtawa überhaupt dazu kam, ihr Leben den Kinderhilfsprojekten zu widmen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich als E-​Paper am iKiosk

