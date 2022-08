Reitsport: Benjamin Wulschner siegt im Großen Preis von Killingen

Foto: Janina Sanwald

Weit über die Landesgrenzen hinaus waren in der vergangene Woche fast 300 Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden in Ellwangen-​Killingen zu Gast. Zahlreiche Gäste hatten sich bei strahlendem Sonnenschein auch am Sonntagnachmittag eingefunden, um spannenden Reitsport der Extraklasse zu genießen.

Dienstag, 23. August 2022

Benjamin Richter

19 Sekunden Lesedauer



Mit einer sehr schnellen Zeit von 36,21s und fehlerfrei siegte dann jedoch Benjamin Wulschner mit Prieure von der Börlner PSV. Dieser konnte dann aus der Hand von Wolfgang Walter den ersten Preis, eine PV Anlage mit Solarstrom-​Speicher symbolisch empfangen.

