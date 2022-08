Schach: Freiluft-​Blitzturnier mit starker Besetzung

Foto: ta

Schach, drittes Freiluft-​Blitzturnier: Bei 18 Teilnehmern in Gmünd siegt der Stuttgarter Martin Hofmann deutlich. Am Ende des Turniers waren zwar wieder die erwarteten Favoriten vorn, doch ab und zu gelang auch einem „Kleinen“ die eine oder andere Überraschung.

Dienstag, 23. August 2022

Benjamin Richter

25 Sekunden Lesedauer



Zum dritten Freiluft-​Blitzen der Schachgemeinschaft Schwäbisch Gmünd 1872 trafen sich 18 Mitspieler am vergangenen Wochenende in der Passage der Rems-​Galerie in Schwäbisch Gmünd. Optimistisch begann das Turnier noch im Freien – doch während der zweiten Runde zwang ein heftiger Regenguss, der alles unter Wasser setzte, zum Umzug ins Innere der Rems-​Galerie.





Mehr lesen Sie im Sportteil der Rems-​Zeitung am Mittwoch, 24. August.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



181 Aufrufe

102 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen