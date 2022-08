Waldstetten: Nach Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein Mann wurde in Waldstetten bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Dienstag, 23. August 2022

Sarah Fleischer

Der Mann hatte am Montagnachmittag auf dem Dach eines Gebäudes in der Gartenstraße gearbeitet. Gegen 17 Uhr stürzte er vom Dach in die Tiefe und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der schwer verletzte Mann wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigsburg geflogen.

