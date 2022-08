Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Wo einst Raketen lagerten, duften heute Kräuter. Dieser Verwandlung der besonderen Art ist das Gmünder Wochenblatt in Mutlangen nachgegangen. Dort hat unser Reporter den Wildpflanzenpark besucht, der praktisch komplett in ehrenamtlicher Arbeit entstanden ist. Darüber hinaus gibt es Tipps für den Schulanfang und eine Vorschau auf das Gmünder Streetfood-​Festival, das am Freitag beginnt.

Mittwoch, 24. August 2022

Franz Graser

