Landleben-​live: Jugendlicher hilft auf Böbinger Bauernhof

Foto: Evang. Bauernwerk

Der 16-​jährige Florian hat das Experiment gewagt: Drei Wochen lang hilft er auf dem Bauernhof von Familie Schweizer mit. Sie sind nicht zum ersten Mal Gastgeber für „Landleben-​live“ – aber was bedeutet das eigentlich?

Mittwoch, 24. August 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Landleben-​live heißt es diese Ferien für Florian Erb (16). Der Schüler aus der Region Hohenlohe-​Franken hat sich dafür entschieden, drei Wochen seiner Sommerferien auf einem Bauernhof mitzuerleben und mitanzupacken. Landwirtsfamilie Schweizer vom Gratwohlhof in der Gemeinde Böbingen ist nicht zum ersten Mal Gastgeber im Rahmen des Angebots Landleben-​live des Evangelischen Bauernwerks in Württemberg e.V. Florian ist bereits der dritte Schüler bei Schweizers, der auf diesem Weg Landwirtschaft entdecken und näher kennenlernen beziehungsweise bereits vorhandene landwirtschaftliche Kenntnisse vertiefen möchte.



ist ein Angebot des

och gerne Landwirt werden. Landleben-​live ist ein Angebot des Evangelischen Bauernwerks in Württemberg e.V. : Jugendliche und Landwirtsfamilien können sich bei Interesse für einen zwei– oder mehrwöchigen Aktivaufenthalt auf einem Bauernhof anmelden. Dort werden sie dann möglichst optimal vermittelt.

Die Vermittlung zu Familie Schweizer ist landwirtschaftlich wie zwischenmenschlich ein Volltreffer. Er lernte dort alle Arbeiten in einem Ferkelerzeugerbetrieb mit Aufzucht kennen und war bei seiner Gastfamilie auch sonst sehr beliebt: „Ich bin sehr froh, dass Florian diese drei Wochen bei uns ist und uns bei den alltäglichen Aufgaben und Arbeiten unterstützt“, betont Tobias Schweizer.







Was Florian auf dem Hof der Schweizers alles lernen konnte und wie er sich als „großer Bruder auf Zeit“ geschlagen hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



207 Aufrufe

244 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen