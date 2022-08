Hochzeit auf dem Ziegerhof

Fotos: Gerhard Nesper

Seit über 15 Jahren erfährt auf dem Ziegerhof die einst erfolgreiche RTL-​Show „Traumhochzeit“ mit Linda de Mol ein Revival.

Donnerstag, 25. August 2022

Gerhard Nesper

Jedes Jahr, so auch am Donnerstag, treten vier frei zusammengewürfelte Paare von Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern der Ferienbetreuung der Heilig-​Kreuz-​Münstergemeinde an, um die legendäre „Traumhochzeit“ zu gewinnen, lautstark unterstützt von den rund 70 Ziegerhofkindern. Die vier Paare in diesem Jahr waren Lina Gjini und Ayse Ramalho als „Christina Aguilera“ und „Britney Spears“, Lukas Hauss und Jessika Hauss als „David Guetta“ und „Sia“, Johannes Jäger und Sina Wiedemann als „John Travolta“ und „Oliva Newton John“, sowie Hanna Amann und Nico Geiger als „Jennifer Lopez“ und „Ben Affleck“. Die spannenden und witzigen Spiele wurden moderiert von Luzie Herzig und Thomas Sachsenmaier und die Jury bildete das Küchenteam.

