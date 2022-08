Rewe-​Handball-​Cup in Donzdorf: Leistungstest im Lautertal

Traditionell lädt die Handball-​Spielgemeinschaft Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf im Sommermonat August zum Vorbereitungsturnier in die Lautertalhalle. Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, ist es nun wieder so weit. Das Starterfeld als Verbands– und Landesligisten verspricht spannende Begegnungen bei den Damen und den Herren.

Freitag, 26. August 2022

Benjamin Richter

Nach dem Benefizspiel der aktiven ersten Männermannschaft der Handballspielgemeinschaft Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf gegen Frisch Auf Göppingen Ende Juli wartet auf die Handballerinnen und Handballer des Vereins das nächste Event in der Vorbereitung.

Traditionell lädt die Spielgemeinschaft aus dem Lautertal im August zu einem sportlichen Kräftemessen in die Lautertalhalle ein. Auch dieses Jahr wird das Vorbereitungsturnier wieder vom Hauptsponsor Rewe, Familie Mölders aus Donzdorf, unterstützt.

Der Start ist wie jedes Jahr den Männern vorbehalten, die ihr Turnier am Samstag, 27. August, durchführen. Im Spielmodus Jeder gegen Jeden wird unter den vier teilnehmenden Mannschaften der Sieger ermittelt.

Die HSG Oppenweiler/​Backnang II aus der Verbandsliga, Staffel I, sowie der TSV Bartenbach und der TV Treffelhausen als Landesligisten werden ihre Visitenkarten im Lautertal abgeben.

Man kann gespannt sein, inwieweit die Mannschaft um Kapitän Andreas Pfeilmeier die letzten Wochen in der Vorbereitung nutzen konnte, um Abläufe in Angriff und Abwehr zu studieren.





Auf welche Gegner die Damenmannschaft am Sonntag trifft und um wie viel Uhr das Finale in der Lautertalhalle steigt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Der Test soll eine wichtige Erkenntnis über den aktuellen Stand liefern, so dass in den verbleibenden drei Wochen vor der Runde an den Defiziten gefeilt werden kann, ehe man am 17. September in den Ligabetrieb startet.

